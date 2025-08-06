В российском регионе из-за атаки беспилотников без света остались почти 200 человек

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области, повреждена ЛЭП

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников, об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередач без света осталось почти 200 человек в 87 домах, рассказал он. Восстановительные работы начнутся днем.

В станице Тацинской загорелась трава возле жилого дома, из него были эвакуированы три семьи. Пожар оперативно потушили, добавил Слюсарь. По его словам, пострадавших в обоих случаях нет.

В ночь на 6 августа очевидцы сообщили об атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Местные жители слышали звуки пролета беспилотников в районе железнодорожной станции Тацинская, там были слышны взрывы и начался пожар.

