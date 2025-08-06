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21:48, 6 августа 2025Мир

Политолог заявил о резком ужесточении позиции Трампа в отношении России

Политолог Марков: Трамп резко ужесточил позицию в отношении России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Samuel Corum / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ужесточил позицию в отношении России и ее лидера Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

По его словам, об этом свидетельствует утверждение американского лидера о том, что Россия якобы представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности США. «То есть Трамп явно угрожает и давит. А под давлением Путин не будет ничего делать», — указал эксперт.

Ранее Трамп ввел 25-процентые пошлины на импорт товаров из Индии за закупки российской нефти. В указе сообщалось, что «действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

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