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17:49, 6 августа 2025Мир

Трамп назвал Россию чрезвычайной угрозой США

Трамп в новом указе о пошлинах назвал Россию якобы чрезвычайной угрозой США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПошлины США

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Россия представляет «чрезвычайную угрозу» для США. Об этом говорится в указе американского президента Дональда Трампа, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«Действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — отмечается в документе.

Ранее Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в размере 25 процентов. Отмечается, что данный тариф установлен в ответ на то, что Нью-Дели продолжил импортировать российскую нефть.

Кроме того, в Белом доме добавили, что власти США оставляют за собой право распространить таможенные тарифы, введенные в отношении индийских товаров, на продукцию из всех стран, которые продолжают закупать сырье из России вопреки предостережениям американского лидера.

ЖЗЛ
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