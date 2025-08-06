Полиция назвала 85-летнюю россиянку дроппершей после банковской операции

В Петербурге задержали 85-летнюю дроппершу

В Санкт-Петербурге полиция задержала 85-летнюю жительницу за дропперство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Женщина подозревается в причастности к преступлению по части 3 статьи 159 («Мошенничество в крупном размере») УК РФ.

Днем 31 июля в полицию обратилась 91-летняя жительница. Она рассказала, что накануне ей позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили передать 450 тысяч рублей — якобы из заботы о сохранении денег. За деньгами приехала 85-летняя пенсионерка.

Ранее сообщалось, что в Тульской области задержали мошенников, обманувших семью бойца СВО.