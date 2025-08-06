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11:31, 6 августа 2025Бывший СССР

Популярность Зеленского упала на фоне переговоров и скандала с НАБУ

КМИС: Рейтинг доверия Зеленскому на Украине упал до 58 процентов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому в июле упал до 58 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как показало исследование, с июня рейтинг украинского лидера опустился на 7 процентных пунктов. Кроме того, о своем недоверии к нему заявляют уже 35 процентов опрошенных, тогда как раньше их было лишь 30 процентов.

Представители института отмечают, что одним из факторов снижения популярности Зеленского стал скандальный законопроект о лишении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Однако, помимо этого, падение рейтингов началось еще в мае, после первых раундов переговоров между Россией и Украиной.

Ранее социологический опрос КМИС показал, что доля украинцев, желающих отказаться от территорий, выросла. По данным исследователей, такое решение поддерживают 39 процентов украинцев.

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