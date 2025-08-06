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23:05, 5 августа 2025Россия

Пострадавший при атаке ВСУ на автомобиль Сватовского водоканала погиб

Пострадавший при атаке ВСУ на автомобиль Сватовского водоканала умер в больнице
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Мужчина, пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль Сватовского водоканала в Луганской народной республике (ЛНР), скончался в больнице. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, ее слова приводит Telegram-канал правительства региона.

Уточняется, что погибший — 43-летний мужчина. Он попал под удар, когда ехал по городу на велосипеде. «Он получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. Пострадавший был в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении. Пащенко добавила, что медики не смогли ему помочь.

Второй пострадавший — сотрудник водоканала — находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что при атаке ВСУ погибли четыре сотрудника водоканала, два человека пострадали.

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