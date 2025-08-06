Четыре сотрудника водоканала погибли в ЛНР в результате удара ВСУ

Пасечник: Четыре сотрудника Сватовского водоканала погибли при ударе ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Сватовский муниципальный округ Луганской народной республики (ЛНР) при помощи беспилотников. В результате ударов погибли четыре человека, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

«Четыре сотрудника Сватовского водоканала погибли в результате атаки вражеских беспилотников, — написал чиновник. — Беззащитные люди — главная мишень для украинских неонацистов».

За жизнь двоих пострадавших борются медики, добавил Пасечник. Он также сообщил об ударе ВСУ по Сватовскому маслозаводу. Там, по его данным, никто не пострадал. Были повреждены три автомобиля.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на регион пострадали три человека.