Мирные жители попали под массированный удар ВСУ по российскому региону

Гладков сообщил о трех пострадавших при массированном ударе ВСУ по области

Мирные жители попали под массированный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Украинские войска обстреляли Шебекино. Под атаку попала женщина, ее доставили в центральную районную больницу (ЦРБ). Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму, а также осколочные ранения плеча и ноги.

В городе повреждения получили три домовладения, легковой автомобиль и линия электропередачи.

В селе Дунайка, продолжил глава области, дрон ВСУ атаковал машину, из-за чего двое мирных жителей получили ранения. Мужчины сами обратились в Грайворонскую ЦРБ, откуда их транспортируют в городскую больницу Белгорода.

Накануне стало известно, что FPV-дроны украинских войск ударили по двум больницам в Белгородской области. Атака велась по ЦРБ в городе Грайворон и поселке Красная Яруга. Какой-либо другой информации на данный момент нет.