Появились новые подробности взрыва в российском регионе

Один из погибших от взрыва в Тульской области проходил по делу о вымогательстве

Один из мужчин, который не выжил в результате взрыва у частного дома в поселке Куркино Тульской области, был ранее судим по делу о вымогательстве и краже, ему было 32 года. Об этом сообщает Myslo.

По данным издания, мужчина вернулся домой и встретился с другом. Они устроили застолье, в какой-то момент фигурант вспомнил, что 23-летний знакомый должен ему денег. Вооружившись гранатой, они вместе с приятелем пошли к должнику. Однако у дома их встретил знакомый и его отец. Мужчины стали ссорится, после чего фигурант сорвал чеку гранаты.

Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).