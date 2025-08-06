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11:25, 6 августа 2025Силовые структуры

Появились новые подробности взрыва в российском регионе

Один из погибших от взрыва в Тульской области проходил по делу о вымогательстве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: СУ СК России по Тульской области

Один из мужчин, который не выжил в результате взрыва у частного дома в поселке Куркино Тульской области, был ранее судим по делу о вымогательстве и краже, ему было 32 года. Об этом сообщает Myslo.

По данным издания, мужчина вернулся домой и встретился с другом. Они устроили застолье, в какой-то момент фигурант вспомнил, что 23-летний знакомый должен ему денег. Вооружившись гранатой, они вместе с приятелем пошли к должнику. Однако у дома их встретил знакомый и его отец. Мужчины стали ссорится, после чего фигурант сорвал чеку гранаты.

Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

ЖЗЛ
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