Раскрыта причина взрыва в российском регионе

Прокуратура: Взрыв в Куркино произошел в результате ссоры четырех мужчин

Взрыв в Тульской области произошел в результате ссоры четырех мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным правоохранителей, взрыв неустановленного взрывного устройства произошел накануне вечером у частного дома на Октябрьской улице в поселке Куркино, в результате конфликта между мужчинами 1992, 1973, 1996 и 2001 годов рождения. Все они не выжили.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Прокурор Тульской области Сергей Зеленцов выезжал на место происшествия.

Ранее местные жители рассказали, что в руке одного из мужчин взорвалась граната.