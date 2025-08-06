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10:24, 6 августа 2025Силовые структуры

Раскрыта причина взрыва в российском регионе

Прокуратура: Взрыв в Куркино произошел в результате ссоры четырех мужчин
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Взрыв в Тульской области произошел в результате ссоры четырех мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным правоохранителей, взрыв неустановленного взрывного устройства произошел накануне вечером у частного дома на Октябрьской улице в поселке Куркино, в результате конфликта между мужчинами 1992, 1973, 1996 и 2001 годов рождения. Все они не выжили.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Прокурор Тульской области Сергей Зеленцов выезжал на место происшествия.

Ранее местные жители рассказали, что в руке одного из мужчин взорвалась граната.

ЖЗЛ
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