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08:08, 6 августа 2025Россия

Появились подробности о смерти четырех мужчин при взрыве в российском регионе

До взрыва близ дома в Тульской области между мужчинами произошел конфликт
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

До взрыва рядом с частным домом Тульской области, жертвами которого стали четыре мужчины, между ними произошел конфликт. Подробности об этом приводит издание Myslo.

Местные жители рассказали, что в руке одного из мужчин взорвалась граната. В результате один из мужчин остался жив, но врачи не смогли довести его до больницы. Информацию об этом пока не подтвердили.

Взрыв в Куркинском районе Тульской области прогремел 6 августа. Его жертвами стали четыре человека. Пока неизвестно, откуда близ жилого дома взялось взрывное устройство и что стало причиной его детонации. На месте работают следователи, которые установят все обстоятельства случившегося.

Ранее в городе Большой Камень Приморского края после попадания молнии в линию электропередачи (ЛЭП) произошел мощный взрыв. На кадрах взрыва, снятых с разных точек города, видно, как разряд молнии попал в ЛЭП, после чего гремит взрыв. За этим последовали искры, у некоторых жителей несколько раз моргнул свет.

ЖЗЛ
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