Мощный взрыв в российском регионе попал на видео

В Приморье после попадания молнии в ЛЭП произошел взрыв, его сняли на видео

В городе Большой Камень Приморского края после попадания молнии в линию электропередач (ЛЭП) произошел мощный взрыв. Его сняли на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах взрыва, снятых с разных точек города, видно, как разряд молнии попал в ЛЭП, после чего гремит взрыв. За этим последовали искры, у некоторых жителей несколько раз моргнул свет.

ЛЭП, по предварительным данным, оцепили экстренные службы. Данных о пострадавших и разрушениях пока не приводится.

В ночь на понедельник, 4 августа, взрывы также прогремели над городами Михайловка и Фролово в Волгоградской области. В результате падения обломков беспилотника приостановили движение поездов.