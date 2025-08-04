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07:16, 4 августа 2025Россия

Мощный взрыв в российском регионе попал на видео

В Приморье после попадания молнии в ЛЭП произошел взрыв, его сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В городе Большой Камень Приморского края после попадания молнии в линию электропередач (ЛЭП) произошел мощный взрыв. Его сняли на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах взрыва, снятых с разных точек города, видно, как разряд молнии попал в ЛЭП, после чего гремит взрыв. За этим последовали искры, у некоторых жителей несколько раз моргнул свет.

ЛЭП, по предварительным данным, оцепили экстренные службы. Данных о пострадавших и разрушениях пока не приводится.

В ночь на понедельник, 4 августа, взрывы также прогремели над городами Михайловка и Фролово в Волгоградской области. В результате падения обломков беспилотника приостановили движение поездов.

ЖЗЛ
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