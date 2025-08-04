Взрывы прогремели над двумя российскими городами

Shot: Дроны атаковали Михайловку и Фролово, прогремели взрывы

Над городами Михайловка и Фролово Волгоградской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в городе прозвучало пять-семь взрывов. Предварительно, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские дроны типа «Лютый». Отмечается, что беспилотники были замечены на низкой высоте.

Официальной информации об инциденте пока не поступало.

Ранее в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на отправку и прием самолетов. В Росавиации пояснили, что соответствующие меры были приняты в целях безопасности. Кроме того, работу приостановил аэропорт Тамбова.