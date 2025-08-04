В российском регионе остановили движение поездов из-за дрона

В Волгоградской области задержали поезда из-за падения обломков беспилотника

В городе Фролово Волгоградской области приостановили движение поездов из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщает Приволжская железная дорога в Telegram.

Отмечается, что в связи со случившемся на станции Арчеда были задержаны четыре пассажирских поезда: №2 Москва — Волгоград, №89 Волгоград — Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург — Волгоград И №506 Саратов — Имеретинский курорт, а также один пригородный.

Уточняется, что максимальное время опоздания составляет 1,5 часа. «Идет обследование инфраструктуры. (...) Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об атаке украинских беспилотников типа «Лютый» на города Михайловка и Фролово Волгоградской области. Местные жители сообщали о взрывах.