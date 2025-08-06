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00:17, 6 августа 2025Россия

В российском регионе четверо мужчин погибли из-за взрыва

В Тульской области из-за детонации взрывного устройства погибли четверо мужчин
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Куркинском районе Тульской области прогремел взрыв, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

«По предварительным данным, вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, откуда там взялось взрывное устройство и что стало причиной его детонации. На месте работают следователи, которые установят все обстоятельства случившегося. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек в Луганской народной республике в результате атаки Вооруженных сил Украины.

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