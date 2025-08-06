Предсказан «очень реальный прорыв» к миру в конфликте на Украине

Политолог Марков: Очень реален прорыв к миру в конфликте на Украине

Сегодня, 6 августа, после встречи президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом, спецпосланником американского лидера Дональда Трампа, очень реален прорыв к миру. Об этом заявил в Telegram российский политолог Сергей Марков.

Эксперт предсказал, что этот прорыв начнется с воздушного перемирия. Марков отметил, что перед поездкой в Кремль Уиткофф прогулялся по Москве со спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым.

«Это — косвенный признак того, что вероятность позитивного успеха переговоров Путина и Уиткоффа высокая», — порассуждал он о дальнейшем развитии переговоров о конфликте на Украине.

Успех переговоров и возможность заключения сделки между Россией и США допустил и депутат Алексей Чепа. Однако парламентарий отметил, что внезапное прекращение боевых действий на Украине не является путем к решению конфликта.