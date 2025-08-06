В России допустили заключение сделки с США после визита Уиткоффа

Депутат Чепа допустил заключение сделки с США после визита Уиткоффа

Заключение сделки между Россией и США возможно, допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он высказался в беседе с «Лентой.ру» о возможных итогах визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Ранее The New York Post сообщила, что США могут не ввести санкции после истечения срока ультиматума для России. По словам источника газеты, администрация Трампа «настойчиво добивается сделки», и этот вариант для Америки более предпочтителен.

[Сделка] возможна. Я думаю, что это будет более понятно после сегодняшней встречи с Уиткоффом. У нас несколько вопросов, по которым может быть взаимный интерес: это и Арктика, и так далее Алексей Чепа депутат Госдумы

Парламентарий отметил, что внезапное прекращение боевых действий на Украине не является путем к решению конфликта.

«Еще раз хочу подчеркнуть — это мое мнение — что в перемирии с Украиной в первую очередь должны быть четко определены условия, потому что если просто так допустить сейчас остановку военных действий, то через какое-то время будет больше жертв, больше потерь и будет все еще сложнее. То есть в этой ситуации сегодня надо добиваться определенного согласия с Украиной», — высказался он.

Ранее Уиткофф прибыл в Москву. Известно, что в аэропорту его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Позже президент России Владимир Путин принял Уиткоффа в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства.

До этого политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру» отмечал, что приезд Уиткоффа в Москву — это попытка Трампа спасти самого себя. Если он не договорится с Россией и будут введены санкции, то они ударят и по США, указывал эксперт.

