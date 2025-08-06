Раскрыт возможный визит главы МИД Индии в Россию на фоне угроз Трампа

Bloomberg: Глава МИД Индии Джайшанкар может посетить Россию на фоне угроз Трампа

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар может посетить Россию на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди официальных лиц Индии.

«Советник [премьер-министра Индии Нарендры Моди] по национальной безопасности Аджит Довал посетит Россию на этой неделе, а министр иностранных дел Джайшанкар — позднее в этом месяце», — утверждается в публикации.

По данным агентства, визиты высокопоставленных индийских чиновников запланированы вскоре после того, как президент Трамп усилил угрозы введения пошлин против Индии из-за ее тесных торговых связей с Россией. МИД страны не стал комментировать данные о возможном предстоящем визите главы ведомства.

Ранее Довал прибыл в Москву для переговоров о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран.