Раскрыта посильная для россиян ставка по ипотеке

Финансист Тумин: Приемлемой для россиян станет ставка по ипотеке 13-14 %

Приемлемой и финансово оправданной для россиян станет ставка по ипотеке в размере 13-14 процентов. Посильный процент по жилищным кредитам раскрыл директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин, пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, при таких условиях платеж по ипотеке будет сопоставим с арендой жилья или чуть выше — так он окажется в пределах приемлемой долговой нагрузки для семьи со средним доходом.

В некоторых регионах России, если учитывать ипотеку на длительный срок, приемлемой окажется ставка в размере 15 процентов. Выше этого значения кредиты на жилье будут «псевдодоступными», считает Тумин. Формально такую ипотеку одобрят, но выплачивать ее станет затруднительно и финансово неоправданно.

Ранее россиян предупредили о подорожании вторичного жилья на 10 процентов к концу 2025 года. Такая динамика цен, по словам экспертов, может случиться с вероятностью 80 процентов.