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13:22, 6 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о подорожании готового жилья

Риелтор Барсуков: К концу года вторичное жилье в России может подорожать на 10 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

К концу 2025 года вторичное жилье в России может подорожать на 10 процентов. Об этом предупредил член Российской гильдии риелторов, автор Telegram-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вероятность такого повышения стоимости готового жилья специалист оценивает в 80 процентов. В 20 процентов Барсуков оценил вероятность того, что цены на квартиры сохранятся на прежнем уровне.

«Почти нулевыми вероятностями я оцениваю, что цены скачкообразно вырастут больше чем на 10 процентов, то есть на 15-20 процентов, до конца года, мало пока мне верится, и точно так же мало верится, что цены упадут», — подчеркнул риелтор.

Ранее аналитик Владимир Чернов спрогнозировал, что спрос на ипотеку в стране может полноценно восстановиться в 2026 году. По словам эксперта, снижение ипотечных ставок на фоне снижения ключевой ставки ЦБ может поддержать активность на рынке недвижимости, в особенности в сегменте новостроек, где застройщики предлагают скидки и другие акции.

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