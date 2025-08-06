Раскрыта схема выманивания денег у жен участников СВО

Роскачество: Мошенники под видом гадалок стали обманывать жен участников СВО

Аферисты под видом гадалок и ясновидящих стали выманивать деньги у жен участников специальной военной операции (СВО), рассказали «Ленте.ру» исследователи Центра цифровой экспертизы Роскачества.

«Преступники активно изучают группы в социальных сетях, посвященные СВО, где ищут аккаунты женщин, чьи мужья находятся в зоне боевых действий. Главная цель — найти женщин, которые указали свои номера телефонов в профилях. Далее, представляясь гадалками или ясновидящими, мошенницы звонят потенциальным жертвам, используя методы социальной инженерии, чтобы удивить их осведомленностью о деталях их личной жизни», — предупредили в Роскачестве.

Ключевым элементом схемы, как объяснили аналитики, является запугивание: преступники пугают жен военнослужащих грядущими несчастьями, связывая их с порчей, сглазом или другими негативными воздействиями, направленными на их мужей.

«Под предлогом проведения магических обрядов, снятия проклятий или других "защитных мер", мошенницы выманивают небольшие суммы денег — как правило, не более нескольких тысяч рублей. Они убеждают жертв перевести средства на свой номер телефона, обещая скорое избавление от надвигающихся бед. Получив желаемое, злоумышленницы попросту исчезают, а обманутые женщины часто даже не подозревают, что стали жертвами мошеннической схемы», — заключили исследователи.

Ранее в Тульской области задержали мошенников, обманувших семью бойца СВО. Аферисты выманили около двух миллионов рублей якобы за помощь в получении бойцом привилегий при несении службы.