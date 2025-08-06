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11:09, 6 августа 2025Культура

Раскрыто состояние режиссера «Крестного отца» после госпитализации в Риме

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола заявил, что чувствует себя хорошо
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола, снявший фильмы «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Дракула», вышел на связь после сообщений об экстренной госпитализации. 86-летний кинематографист обратился к подписчикам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Пока я в Риме, воспользовался возможностью обновить 30-летнюю процедуру лечения мерцательной аритмии у замечательного итальянского врача — доктора Андреа Натале! У меня все хорошо!» — написал Коппола.

Ранее сообщалось, что Коппола попал в больницу утром 5 августа. Известно, что в пятницу, 1 августа постановщик завершил тур по шести городам США в поддержку своего фильма «Мегалополис». Финальная встреча со зрителями состоялась в Сан-Франциско, после чего режиссер отправился в Италию. По его словам, в стране он изучает локации для съемок нового проекта.

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