Режиссера «Крестного отца» госпитализировали в Риме

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола был госпитализирован в Риме

В Риме госпитализировали 86-летнего режиссера Фрэнсиса Форда Копполу. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По его данным, Коппола попал в больницу утром 5 августа. Что стало причиной госпитализации режиссера, не уточняется.

Фрэнсис Форд Коппола за свою карьеру снял такие фильмы, как «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Дракула» (1992).

Последний фильм режиссера «Мегалополис» получил негативные отзывы от критиков, провалился в прокате и получил антипремию «Золотая малина». После этого Коппола заявил, что у него нет денег на новые фильмы.