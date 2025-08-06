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21:48, 5 августа 2025Культура

Режиссера «Крестного отца» госпитализировали в Риме

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола был госпитализирован в Риме
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В Риме госпитализировали 86-летнего режиссера Фрэнсиса Форда Копполу. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По его данным, Коппола попал в больницу утром 5 августа. Что стало причиной госпитализации режиссера, не уточняется.

Фрэнсис Форд Коппола за свою карьеру снял такие фильмы, как «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Дракула» (1992).

Последний фильм режиссера «Мегалополис» получил негативные отзывы от критиков, провалился в прокате и получил антипремию «Золотая малина». После этого Коппола заявил, что у него нет денег на новые фильмы.

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