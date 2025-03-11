Культовый режиссер пожаловался на отсутствие денег на новые фильмы

Режиссер Коппола признался, что у него нет денег после провала «Мегалополиса»

Культовый режиссер Фрэнсис Форд Коппола заявил, что у него нет денег на новые фильмы. Об этом он сказал во время подкаста «Тетраграмматон» продюсера Рика Рубина.

Автор таких легендарных картин, как «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», сообщил ведущему, что бюджет его следующей картины будет ограничен из-за оглушительного провала фильма «Мегалополис».

«Чтобы снять фильм, идею которого я вынашивал десятки лет, я продал свои винодельни, а теперь, чтобы просто вернуть свои деньги, потребуется 15 или 20 лет. Сейчас я пуст, у меня просто нет денег на новые съемки», — признался он.

Лента Копполы «Мегалополис» получила антипремию «Золотая малина» за худшую режиссуру, что сказалось на его репутации у современных продюсеров. При бюджете 120 миллионов долларов кассовые сборы фильма составили около 14 миллионов.

Ранее стало известно, что критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы» Ли Уоннелла.