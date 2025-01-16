Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

Фильм «Человек-волк» от автора «Пилы» Уоннелла получил оценку 58 % от критиков

Новая картина известного режиссера хорроров Ли Уоннелла «Человек-волк» получила разгромные оценки критиков. На момент написания материала оценка фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 58 процентов «свежести».

Согласно рецензиям на портале, перезапуск классического фильма ужасов 1941 года в исполнении режиссера «Пилы» не раскрывает никаких новых идей. Также фильм ругают за тяжелые и абстрактные диалоги, слабо проработанных персонажей и предсказуемость истории.

Впрочем, некоторые зрители отметили, что, с точки зрения подачи истории и визуальной составляющей, «Человек-волк» выглядит хорошо и свежо. Один из критиков заметил, что фильм является «захватывающим и напряженным», а неплохие спецэффекты, качественный звуковой дизайн и режиссерская рука дают ему «право на существование».

Ранее стало известно, что критики назвали список лучших хорроров всех времен и народов. Лучшим фильмом ужасов в истории оказалась «Техасская резня бензопилой».