Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:18, 16 января 2025Культура

Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

Фильм «Человек-волк» от автора «Пилы» Уоннелла получил оценку 58 % от критиков
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Вульфмен»

Новая картина известного режиссера хорроров Ли Уоннелла «Человек-волк» получила разгромные оценки критиков. На момент написания материала оценка фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 58 процентов «свежести».

Согласно рецензиям на портале, перезапуск классического фильма ужасов 1941 года в исполнении режиссера «Пилы» не раскрывает никаких новых идей. Также фильм ругают за тяжелые и абстрактные диалоги, слабо проработанных персонажей и предсказуемость истории.

Впрочем, некоторые зрители отметили, что, с точки зрения подачи истории и визуальной составляющей, «Человек-волк» выглядит хорошо и свежо. Один из критиков заметил, что фильм является «захватывающим и напряженным», а неплохие спецэффекты, качественный звуковой дизайн и режиссерская рука дают ему «право на существование».

Ранее стало известно, что критики назвали список лучших хорроров всех времен и народов. Лучшим фильмом ужасов в истории оказалась «Техасская резня бензопилой».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

      Мужчина случайно запечатлел на камеру падение метеорита у своего дома

      Российский школьник под одобрительные крики в классе применил удушающий прием к сверстнику

      Зеленский рассказал о договоре с Британией о передаче миллиардов долларов

      Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

      39-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру до и после похудения

      В Москве детский футбольный тренер избил отца одного из игроков после случая на матче

      Надругавшегося над малолетними детьми россиянина отправили в колонию

      В России отреагировали на соглашение Великобритании и Украины о столетнем партнерстве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше