Названы лучшие хорроры всех времен

Variety назвал «Техасскую резню бензопилой» лучшим хоррором в истории кино

Критики издания Variety составили список лучших хорроров всех времен. Подробный рейтинг опубликован на сайте.

По мнению экспертов портала, лучший фильм ужасов в истории кинематографа — культовая «Техасская резня бензопилой». На втором месте оказалась еще одна классическая картина — «Изгоняющий дьявола», на третьем — «Психо» режиссера Альфреда Хичкока.

Интересно, что в десятке лучших хорроров не оказалось ни одной ленты XXI века. Самым лучшим (20-е место в рейтинге) представителем жанра, снятым после 2000 года, критики признали «Прочь» Джордана Пилла, который вышел на экраны в 2017 году.

Ранее стало известно, что лучшим фильмом ужасов 2024 года многие критики назвали «Собиратель душ» с Николасом Кейджем.