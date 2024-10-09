Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:17, 9 октября 2024Культура

Названы лучшие хорроры всех времен

Variety назвал «Техасскую резню бензопилой» лучшим хоррором в истории кино

Кадр: фильм «Техасская резня бензопилой»

Критики издания Variety составили список лучших хорроров всех времен. Подробный рейтинг опубликован на сайте.

По мнению экспертов портала, лучший фильм ужасов в истории кинематографа — культовая «Техасская резня бензопилой». На втором месте оказалась еще одна классическая картина — «Изгоняющий дьявола», на третьем — «Психо» режиссера Альфреда Хичкока.

Интересно, что в десятке лучших хорроров не оказалось ни одной ленты XXI века. Самым лучшим (20-е место в рейтинге) представителем жанра, снятым после 2000 года, критики признали «Прочь» Джордана Пилла, который вышел на экраны в 2017 году.

Ранее стало известно, что лучшим фильмом ужасов 2024 года многие критики назвали «Собиратель душ» с Николасом Кейджем.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала теракт в здании управления МВД. Туда пытались пронести бомбу

      Тарасова поделилась впечатлениями от знакомства с Овечкиным

      Россиянин предстанет перед судом за угон машины и нападение на сотрудника ДПС

      Вучич решил не поздравлять Путина с днем рождения

      В российском регионе вырос уровень заболеваемости одной инфекцией

      В Приморье заметили стаю редких тропических рыб

      Россиян предупредили о подорожании красной икры

      На Украине приостановили бронирование сотрудников компаний

      Карди Би опровергла слухи о новой пластике словами «подумайте своими мозгами»

      Динамику цен на жилье в России спрогнозировали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше