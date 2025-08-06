Россия удвоила импорт шоколада из одной страны

РИА Новости: Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое

Импорт шоколада и изделий из него из Турции в Россию вырос вдвое как в июне, так и в целом в первом полугодии. Об этом со ссылкой на данные турецкой статслужбы сообщает РИА Новости.

Стоимость поставок в РФ из этой страны в первом летнем месяце составила 4,4 миллиона долларов, а в январе-июне показатель достиг 29,3 миллиона. Больше половины июньского объема (2,4 миллиона долларов) пришлось на шоколадные конфеты с начинкой, говорится в материале.

При этом на турецкие шоколадки и батончики с начинкой в России израсходовали 781,1 тысячи долларов, а на пасту с содержанием какао — 251,5 тысячи.

В то же время ключевые покупатели российского шоколада только за четыре первых месяца 2025 года потратили более 120 миллионов долларов. Расходы Казахстана составили 78,3 миллиона долларов, Азербайджана — 23,4 миллиона, Узбекистана — 21,4 миллиона.