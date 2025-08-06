Россиянам назвали способ наказать управляющую компанию за грязь в подъезде

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За грязный подъезд УК могут оштрафовать на 350 тыс. руб.

Управляющую компанию в случае ненадлежащей уборки придомовой территории и подъездов могут оштрафовать на 350 тысяч рублей. Способы наказать УК за подобное нарушение назвал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с Life.ru.

Специалист напомнил, что в обязанности управляющей организации входят уборка, мытье полов, чистка лестниц, лифтов и вывоз мусора. Он отметил, что самое частое основание для наказания — статья 7.22 Кодекса об административных правонарушениях. В соответствии с ней на «управляйку» могут наложить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а на ее директора — от четырех до пяти тысяч. Нарушение лицензионных требований по управлению домом (статья 14.1.3 КоАП РФ) обойдется куда дороже: за такое нарушение организации придется заплатить до 300 тысяч рублей, а должностному лицу — до 100 тысяч. В сложных случаях директора могут отстранить от должности на три года, а размер санкций может составить до 350 тысяч рублей.

Бондарь порекомендовал жильцам, которые столкнулись с грязью в подъезде или на придомовой территории, зафиксировать нарушения с помощью фото, видео либо акта с подписями соседей, затем подать претензию через «Госуслуги Дом» и после этого, если реакции от УК не последовало, жаловаться напрямую в жилинспекцию. После проверки инспекторы могут выписать предписание и протокол о штрафе. В случае повторного игнорирования санкции будут еще более жесткими, вплоть до лишения лицензии.

Ранее россиянам рассказали, что протекающая крыша дома чревата штрафом в 300 тысяч рублей для управляющей компании.