В дожде увидели одну угрозу

Эксперт по ЖКХ Бондарь: УК грозит штраф 300 тысяч рублей за протекшую крышу дома

Управляющей компании (УК) может грозить штраф в размере 300 тысяч рублей за протекающую крышу дома, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, некоторые УК рискуют получить штрафы после каждого дождя из-за протечек крыши. За ненадлежащее содержание крыши могут оштрафовать по статье о нарушении лицензионных требований при управлении домом. Штраф для организаций составит до 300 тысяч рублей, а руководителям придется заплатить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Эксперт добавил, что УК обязана проверять кровли на предмет протечек и устранять их при выявлении в течение суток. Жильцы затопленных квартир также имеют право требовать возмещения ущерба через суд. Они могут претендовать на потребительский штраф в размере 50 процентов от суммы ущерба при отказе УК возмещать убытки добровольно, компенсацию морального вреда и неустойку за просрочку. Жильцам при обнаружении протечки рекомендуется сразу сообщить в управляющую компанию и потребовать составления акта в течение 12 часов. Важно также сфотографировать или заснять на видео повреждения, оценить ущерб и направить письменную претензию.

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