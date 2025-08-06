Россиянам рассказали о «золотом часе» после обмана мошенниками

МВД: После обмана мошенниками у жертв есть час для минимизации последствий

Если человека обманули мошенники, у него есть час, чтобы минимизировать последствия этого общения. Об этом россиян предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

«Когда человек под воздействием мошенников скомпрометировал свои учетные записи, устройства или аккаунты в онлайн-сервисах, у него есть "золотой час", как и для экстренной помощи в медицине», — заявила Волк.

Она объяснила, что за это время необходимо поменять скомпрометированные пароли и коды доступа в банковские сервисы. Кроме того, добавила представитель ведомства, нужно заморозить карты и банковские счета, а также связаться с представителями банка по номеру, указанному на официальном сайте.

Волк уточнила, что сотрудникам банка следует рассказать об общении с мошенниками, а также назвать номер телефона, с которого они звонили.

Кроме того, добавили в ведомстве, если жертва еще не потеряла доступ к личным кабинетам, нужно проверить действия, которые злоумышленники успели совершить от ее лица: например, предоставили ли они какие-либо разрешения. МВД посоветовало также отключить все незнакомые устройства, с которых был выполнен вход в аккаунт.

В случае, если человек подозревает, что его номер телефона оказался под контролем, необходимо связаться с оператором связи. Волк призвала внимательно следить за приходящими сообщениями о блокировке или перевыпуске сим-карты. Наконец, она призвала предупредить всех родственников и знакомых, что от лица человека могут писать или звонить злоумышленники.

Ранее россиян предупредили, что мошенники стали использовать подарки в Telegram для запрещенной рекламы. Сообщается, что таким образом злоумышленники распространяют ссылки на казино или экстремистские сайты.