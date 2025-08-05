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10:22, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Мошенники стали использовать подарки в Telegram

МВД: Мошенники используют виртуальные подарки в Telegram для рекламы казино
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Мошенники стали использовать виртуальные подарки в мессенджере Telegram, чтобы рекламировать запрещенный контент. Об этом заявило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Злоумышленники дарят администраторам каналов в Telegram подарки с ссылками на наркошопы, казино или экстремистские сайты. Уточняется, что об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Немкин.

«Когда подарок видят подписчики, они подают жалобы в Роскомнадзор, из-за чего канал могут заблокировать», — добавили в ведомстве. Администраторам каналов в мессенджере порекомендовали регулярно проверять вкладку с подарками и удалять подозрительные.

Ранее сообщалось, что мошенники с помощью фишинга стали удаленно красть у россиян телефонные номера. В результате аферисты получают возможность входить в приложения банков и менять пароли в соцсетях жертвы.

Перед этим стало известно, что злоумышленники начали представляться сотрудниками нового отечественного мессенджера Max для кражи аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». Уточнялось, что мошенники призывают жертв срочно зарегистрироваться в Max и активировать дополнительный аккаунт безопасности.

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