Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян на «Госуслугах»

Мошенники начали представляться сотрудниками нового российского мессенджера Max

Мошенники начали представляться сотрудниками нового отечественного мессенджера Max для кражи аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». О новом способе обмана предупредил «Код Дурова».

По данным издания, аферисты связываются с россиянами по телефону и призывают их срочно зарегистрироваться в Max и активировать дополнительный аккаунт безопасности. Затем потенциальных жертв просят продиктовать код из СМС. На самом деле это код подтверждения от «Госуслуг» — если человек назовет его, то мошенники с его помощью получат доступ к аккаунту.

Отмечается, что во время беседы мошенники называют Max государственным мессенджером, который интегрирован с «Госуслугами». Однако это не так — вопрос интеграции портала с Max еще прорабатывается. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Чтобы уберечь себя от мошенников, пользователям нужно соблюдать осторожность, в частности, не сообщать третьим лицам коды из СМС и при возникновении вопросов обращаться в официальные службы поддержки «Госуслуг» и Max.

Ранее сообщалось о другой мошеннической схеме. Аферисты начали звонить россиянам и выдавать себя за сотрудников маркетплейсов.