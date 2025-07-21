Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:38, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян на «Госуслугах»

Мошенники начали представляться сотрудниками нового российского мессенджера Max
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Мошенники начали представляться сотрудниками нового отечественного мессенджера Max для кражи аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». О новом способе обмана предупредил «Код Дурова».

По данным издания, аферисты связываются с россиянами по телефону и призывают их срочно зарегистрироваться в Max и активировать дополнительный аккаунт безопасности. Затем потенциальных жертв просят продиктовать код из СМС. На самом деле это код подтверждения от «Госуслуг» — если человек назовет его, то мошенники с его помощью получат доступ к аккаунту.

Отмечается, что во время беседы мошенники называют Max государственным мессенджером, который интегрирован с «Госуслугами». Однако это не так — вопрос интеграции портала с Max еще прорабатывается. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Чтобы уберечь себя от мошенников, пользователям нужно соблюдать осторожность, в частности, не сообщать третьим лицам коды из СМС и при возникновении вопросов обращаться в официальные службы поддержки «Госуслуг» и Max.

Ранее сообщалось о другой мошеннической схеме. Аферисты начали звонить россиянам и выдавать себя за сотрудников маркетплейсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В традициях шпионских фильмов». В Петербурге предотвратили атаку 80 дронов

    В России заявили об уходе со СВО на «вечный пир» экс-фигуранта громкого уголовного дела

    Путин определил роль ФСБ при заходе иностранных судов в российские порты

    В Кремле заявили о сложном периоде в отношениях между Москвой и Баку

    Швейцария обновит бункеры из-за России

    Российским строительным компаниям пообещали рост банкротств

    В Госдуме высказались о наказании для опоздавших на работу из-за ливней россиян

    Стали известны цели ударов ВС России по западу Украины

    Стилист Лисовец раскрыл способы одеться в рыбацком стиле

    Россиянка вышла замуж за гражданина Азербайджана за 15 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости