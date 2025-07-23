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10:14, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о крадущих телефонные номера мошенниках

Роскачество: Мошенники стали удаленно красть у россиян телефонные номера
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мошенники с помощью фишинга стали удаленно красть у россиян телефонные номера. Об этом предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в разговоре с «Газетой.Ru».

Уточняется, что мошенникам удается перенести идентификаторы сим-карты на новую карту, которая находится в их распоряжении. При этом подлинная сим-карта, находящаяся у ее владельца, блокируется. При этом все вызовы и сообщения начинают поступать злоумышленникам, объяснили специалисты. В результате аферисты могут входить в приложения банков, менять пароли в соцсетях жертвы и не только, говорится в материале.

В Роскачестве пояснили, что для реализации такой схемы мошенники рассылают гражданам фейковые сообщения от имени мобильных операторов, в которых просят перейти по ссылке и обновить данные. Предполагается, что жертва введет личные данные на поддельном ресурсе. После этого злоумышленники связываются с сотовым оператором от имени владельца номера и просят перевыпустить сим-карту.

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Также аферисты реализуют схемы с электронными сим-картами (eSIM), предупредили специалисты. Поясняется, что мошенники взламывают личные кабинеты абонентов на сайте операторов, затем оформляют заявку на перенос такой сим-карты и перехватывают контроль над номером.

Гражданам, у которых украли номер, в Роскачестве посоветовали незамедлительно обратиться к мобильному оператору по официальным контактам.

Ранее сообщалось, что мошенники начали представляться сотрудниками нового отечественного мессенджера Max для кражи аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». Уточнялось, что аферисты призывают жертв срочно зарегистрироваться в Max и активировать дополнительный аккаунт безопасности.

Кроме того, стало известно, что мошенники начали звонить россиянам и представляться сотрудниками маркетплейсов.

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