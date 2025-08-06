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11:15, 6 августа 2025Россия

Россиянин нашел незаконное жилище мигрантов в подвале под Москвой и показал его на видео

Незаконное жилище мигрантов в подвале в Подмосковье показали на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россиянин нашел незаконное жилище мигрантов в подвале и показал его на видео. Снятый им ролик опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

На кадрах мужчина просунул телефон в подвальное помещение. Камера гаджета сняла развешанную на коммуникациях одежду. «Мигрантики живут», — пояснил автор ролика.

Запись была сделана в подмосковном Наро-Фоминске. Подписчик канала утверждает, что жители уже обращались в правоохранительные органы, однако «ситуация осталась без внимания».

Ранее в Подмосковье изменили условия предоставления земли многодетным семьям мигрантов. Новый закон предусматривает проживание в регионе по меньшей мере на протяжении десяти лет для того, чтобы претендовать на получение участка. Кроме того, их дети должны иметь российское гражданство по факту рождения.

ЖЗЛ
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