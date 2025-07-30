Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 30 июля 2025Россия

В Подмосковье изменили условия получения земли мигрантами за счет региона

Мособлдума ограничила выделение земельных участков семьям мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Мособлдума ограничила выделение земельных участков многодетным семьям мигрантов. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

Отдельные положения принятого закона пояснила заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко. По ее словам, для постановки в очередь на выделение земли оба родителя должны иметь гражданство России на протяжении не менее десяти лет. Кроме того, их дети должны иметь российское гражданство по факту рождения, указала она.

Еще одно требование — родители претендующих на получение земли семей должны проживать на территории региона по меньшей мере десять лет, добавила Марченко.

Ранее широкий общественный резонанс вызвало предоставление жилья мигрантке Тахмине Самадовой, которая получила от властей подмосковных Мытищ жилищный сертификат на 24 миллиона рублей. Позднее документ был отозван, а Самадова стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц выросло почти вдвое. Где они работают?

    В США признали превосходство Китая

    Прибыль немецкого автогиганта упала вдвое

    Ида Галич родила дочь

    Описана реакция жителей Камчатки на землетрясение

    В Подмосковье изменили условия получения земли мигрантами за счет региона

    «Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов

    60-летняя Алена Апина опубликовала снимки в купальнике без фотошопа

    На Microsoft пожаловались из-за навязывания браузера Edge

    На Камчатке во время землетрясения колокола в церкви начали сами звонить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости