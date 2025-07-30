В Подмосковье изменили условия получения земли мигрантами за счет региона

Мособлдума ограничила выделение земельных участков семьям мигрантов

Мособлдума ограничила выделение земельных участков многодетным семьям мигрантов. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

Отдельные положения принятого закона пояснила заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко. По ее словам, для постановки в очередь на выделение земли оба родителя должны иметь гражданство России на протяжении не менее десяти лет. Кроме того, их дети должны иметь российское гражданство по факту рождения, указала она.

Еще одно требование — родители претендующих на получение земли семей должны проживать на территории региона по меньшей мере десять лет, добавила Марченко.

Ранее широкий общественный резонанс вызвало предоставление жилья мигрантке Тахмине Самадовой, которая получила от властей подмосковных Мытищ жилищный сертификат на 24 миллиона рублей. Позднее документ был отозван, а Самадова стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.