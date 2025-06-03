Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:41, 3 июня 2025Россия

Мигрантку из Подмосковья заподозрили в новом мошенничестве с жилсертификатом

СК: Фигурантку дела о жилсертификате в Мытищах заподозрили в новом мошенничестве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мигрантка из Подмосковья Тахмина Самадова, подозреваемая в мошенничестве с жилищным сертификатом на 24 миллиона рублей, стала фигуранткой нового уголовного дела. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, против жительницы Мытищ возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК.

«В СМИ получила распространение информация о том, что жительница Мытищ, подозреваемая в покушении на мошенничество с целью получения жилищного сертификата, направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным решения об аннулировании ее сертификата», — говорится в сообщении.

Действия женщины расценивают как новую попытку получить государственные средства мошенническим путем.

Ранее сообщалось, что Самадова захотела обжаловать решение администрации Мытищ об отзыве у нее жилищного сертификата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В центре Москвы человека затолкали в багажник Mercedes со спецсигналами

    Похищенный в Москве бизнес-коуч выдал свое местоположение последним видео

    В московском парке дерево рухнуло на детскую площадку

    Похищенный на Ярославском вокзале блогер выкладывал фото с известными людьми

    Мигрантку из Подмосковья заподозрили в новом мошенничестве с жилсертификатом

    Тысячи жителей российского города на четыре дня остались без воды

    Раскрыты подробности о личности похищенного в центре Москвы россиянина

    Жара в Москве в начале июня приблизится к 30 градусам

    Чеченские блогеры требовали наказать похищенного в центре Москвы мужчину за оскорбления

    МИД Украины призвал Москву ответить на меморандум по перемирию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости