Мигрантку из Подмосковья заподозрили в новом мошенничестве с жилсертификатом

СК: Фигурантку дела о жилсертификате в Мытищах заподозрили в новом мошенничестве

Мигрантка из Подмосковья Тахмина Самадова, подозреваемая в мошенничестве с жилищным сертификатом на 24 миллиона рублей, стала фигуранткой нового уголовного дела. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, против жительницы Мытищ возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК.

«В СМИ получила распространение информация о том, что жительница Мытищ, подозреваемая в покушении на мошенничество с целью получения жилищного сертификата, направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным решения об аннулировании ее сертификата», — говорится в сообщении.

Действия женщины расценивают как новую попытку получить государственные средства мошенническим путем.

Ранее сообщалось, что Самадова захотела обжаловать решение администрации Мытищ об отзыве у нее жилищного сертификата.