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11:17, 2 июня 2025Россия

В Мытищах мигрантка потребовала вернуть ей жилищный сертификат на 24 миллиона рублей

В России заявили о попытках мигрантки из Мытищ вернуть сертификат на жилье
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мигрантка из Подмосковья Тахмина Самадова захотела обжаловать решение администрации Мытищ об отзыве у нее жилищного сертификата на 24 миллиона рублей. Это утверждает Telegram-канал «Бладсикер 2.0».

Активистка Александра Матвейчук опубликовала карточку дела с сайта городского суда. Требование административного истца — Самадовой — заключается в оспаривании действий администрации Мытищ. Однако точных сведений о том, о чем именно идет речь, нет.

Как стало известно «Ленте.ру», административное дело по иску Самадовой действительно было возбуждено. Административный иск был зарегистрирован в апреле, однако рассмотрение дела по существу еще не начиналось. Первое судебное заседание назначено на 7 июля.

Самадова стала героиней скандала в начале 2025 года, он был связан с выдачей ей жилищного сертификата на 24 миллиона рублей. Получение Самадовой сертификата — предположительно, в обход законов — вызвало возмущение у жителей Мытищ и российских общественников. Позже выяснилось, что члены семьи Самадовой судимы за распространение наркотиков.

Вот это да!
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