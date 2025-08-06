Россиянка отдохнула на Алтае по маршруту нейросети и поделилась впечатлениями

Россиянка оценила отдых на Алтае по маршруту нейросети фразой «до мурашек»

Туристка из Красноярска Екатерина Беленкова доверила организацию своего отпуска на Алтае нейросети и осталась в восторге. Вместе со спутником она проехала по горам и озерам Горного Алтая, увидела пейзажи, от которых у нее пробежали «мурашки по коже», и открыла для себя места, где отдых не хуже, чем в Европе. Об этом сообщает aif.ru.

Искусственный интеллект построил россиянке семидневный маршрут: от Чемала и Камышлинского водопада до Телецкого озера. По пути были и перевалы, и древние петроглифы, и высокогорные панорамы, и космические пейзажи с названиями «Марс-1» и «Марс-2».

Первую ночь пара провела в Чемале — месте с подвесным мостом, монастырем на острове Патмос и шумными водопадами. На следующее утро они выехали на Чуйский тракт, легендарную трассу с видом на Алтайские хребты, реки и степи. По дороге встречали таблички вроде «Не отвлекайся на природу — следи за дорогой», а вдоль трассы спокойно щипали траву коровы и яки, не реагируя на машины.

Особое впечатление на россиянку произвел Акташский ретранслятор в горах — радиовышка на высоте более трех тысяч метров с видом на Северо-Чуйский хребет. От местных видов, призналась Екатерина, у нее захватило дух. «Вот сюда лучше бронировать экскурсию заранее», — посоветовала она.

По словам россиянки, некоторые локации оказались не такими впечатляющими, как на фото, но в целом путешествие получилось насыщенным и запоминающимся. Кроме того, поездка не уложилась в изначальный бюджет, из-за того, что нейросеть сделала много ошибок в расчетах. Поэтому, в этом деле, полагаться на искусственный интеллект, не стоит. «Однако алтайские пейзажи точно того стоили и побывать в республике мы планируем еще не раз», — заключила путешественница.

Ранее сообщалось, что житель Сочи Кирилл отправился в путешествие на велосипеде во Владивосток. По словам россиянина, он в пути около двух месяцев и уже успел отметить свой день рождения.