Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:33, 6 августа 2025Моя страна

Россиянка отдохнула на Алтае по маршруту нейросети и поделилась впечатлениями

Россиянка оценила отдых на Алтае по маршруту нейросети фразой «до мурашек»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Туристка из Красноярска Екатерина Беленкова доверила организацию своего отпуска на Алтае нейросети и осталась в восторге. Вместе со спутником она проехала по горам и озерам Горного Алтая, увидела пейзажи, от которых у нее пробежали «мурашки по коже», и открыла для себя места, где отдых не хуже, чем в Европе. Об этом сообщает aif.ru.

Искусственный интеллект построил россиянке семидневный маршрут: от Чемала и Камышлинского водопада до Телецкого озера. По пути были и перевалы, и древние петроглифы, и высокогорные панорамы, и космические пейзажи с названиями «Марс-1» и «Марс-2».

Первую ночь пара провела в Чемале — месте с подвесным мостом, монастырем на острове Патмос и шумными водопадами. На следующее утро они выехали на Чуйский тракт, легендарную трассу с видом на Алтайские хребты, реки и степи. По дороге встречали таблички вроде «Не отвлекайся на природу — следи за дорогой», а вдоль трассы спокойно щипали траву коровы и яки, не реагируя на машины.

Особое впечатление на россиянку произвел Акташский ретранслятор в горах — радиовышка на высоте более трех тысяч метров с видом на Северо-Чуйский хребет. От местных видов, призналась Екатерина, у нее захватило дух. «Вот сюда лучше бронировать экскурсию заранее», — посоветовала она.

По словам россиянки, некоторые локации оказались не такими впечатляющими, как на фото, но в целом путешествие получилось насыщенным и запоминающимся. Кроме того, поездка не уложилась в изначальный бюджет, из-за того, что нейросеть сделала много ошибок в расчетах. Поэтому, в этом деле, полагаться на искусственный интеллект, не стоит. «Однако алтайские пейзажи точно того стоили и побывать в республике мы планируем еще не раз», — заключила путешественница.

Ранее сообщалось, что житель Сочи Кирилл отправился в путешествие на велосипеде во Владивосток. По словам россиянина, он в пути около двух месяцев и уже успел отметить свой день рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Диалог восторжествует». Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа накануне окончания ультиматума Трампа?

    Российский штурмовик рассказал о танках ВСУ с крестами и изображением Гитлера

    Zara удалила рекламные фото с сайта из-за жалоб на внешность моделей

    Бывшего министра транспорта российского региона освободили в зале суда

    Россияне назвали наиболее впечатлившие их города страны

    Россиянка отдохнула на Алтае по маршруту нейросети и поделилась впечатлениями

    Российский Су-57 сделали кошмаром ВСУ

    Названы маскирующиеся под переутомление смертельно опасные заболевания

    Звезде «Битвы экстрасенсов» удалили легкое

    Роднина оценила готовность российских фигуристов выступать в нейтральном статусе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости