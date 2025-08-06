Мужчина отправился из Сочи во Владивосток на велосипеде и отметил в пути день рождения

Сочинец отправился на велосипеде во Владивосток, он в пути уже два месяца

Житель Сочи Кирилл отправился в путешествие на велосипеде во Владивосток. В пути он отметил свое сорокалетие. Telegram-канал Kub Mash публикует ролик, снятый путешественником.

По словам россиянина, он в пути уже около двух месяцев. За это время мужчина проехал больше половины и сейчас находится в Сибири. В ближайших планах — преодолеть 10 тысяч километров.

При этом его путешествие не обходится без приключений. Так, мужчина уже столкнулся с поломками, отравлениями, изнуряющей жарой и непогодой в виде мощных дождей.

Когда Кирилл доедет до конечной точки, он планирует возвращаться обратно либо на машине, которую хочет там приобрести, либо просто купит билет на самолет.

Ранее уфимец зрелого возраста Александр Коренецкий на велосипеде отправился в путешествие в Казахстан. Уточняется, что мужчине уже 70 лет.