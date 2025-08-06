Российский губернатор сообщил о смерти на СВО экс-главы района

Губернатор Демешин сообщил о смерти на СВО экс-главы Ульчского района Иващука

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о смерти в зоне специальной военной операции (СВО) экс-главы Ульчского района Федора Иващука. Об этом чиновник написал в Telegram.

Демешин рассказал, что в марте 2025 года 51-летний Иващук сложил с себя полномочия главы муниципалитета и отправился на СВО в качестве добровольца в составе отряде БАРС-8 «Хабаровск». В результате бывший чиновник не выжил в ходе боевого задания, подробности которого не приводятся.

«Глубоко соболезную супруге и детям, родным нашего товарища. Федор Васильевич был настоящим патриотом — своего района, Хабаровского края и всей страны. Искренне был предан своей земле и людям. Он, как настоящий мужчина, делал, что должно,» — написал губернатор.

Ранее сообщалось о смерти на СВО замглавы Учалинского района Башкирии Айдара Загирова. Как стало известно, чиновник добровольно заключил контракт с Минобороны России. На фронте он получил ранение, несовместимое с жизнью.