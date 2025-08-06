Сальдо: Мир на Украине возможен только без «подвохов»

Мир на Украине можно достичь после достижения поставленных целей специальной военной операции, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, мир должен быть без «подвохов» и справедливым. «Без аналогии с Минскими соглашениями, которые долгое время обсуждались, а потом оказалось, что изначально были ловушкой», — сказал он. Сальдо подчеркнул, что новые регионы должны остаться в составе РФ.

Ранее Сальдо заявил, что атаки на мост к Карантинному острову Херсона, где расположены базы Вооруженных сил Украины, могут стать подготовкой к битве за город. По его словам, «изоляция района боевых действий — вопрос нескольких дней», и на «на очереди — железнодорожный мост».