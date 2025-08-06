Мир на Украине можно достичь после достижения поставленных целей специальной военной операции, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, мир должен быть без «подвохов» и справедливым. «Без аналогии с Минскими соглашениями, которые долгое время обсуждались, а потом оказалось, что изначально были ловушкой», — сказал он. Сальдо подчеркнул, что новые регионы должны остаться в составе РФ.
Ранее Сальдо заявил, что атаки на мост к Карантинному острову Херсона, где расположены базы Вооруженных сил Украины, могут стать подготовкой к битве за город. По его словам, «изоляция района боевых действий — вопрос нескольких дней», и на «на очереди — железнодорожный мост».