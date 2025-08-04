Сальдо связал атаки на мост в Херсоне с подготовкой к битве за город

Сальдо: Атаки на мост к Карантинному острову — это подготовка к битве за Херсон

Атаки на мост к Карантинному острову Херсона, где расположены базы Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут стать подготовкой к битве за город. Удары по транспортным коммуникациям с новой операцией российских войск связал в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Изоляция района боевых действий — вопрос нескольких дней. (...) Все говорит о подготовке к новому этапу: освобождению правобережья», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что дальше российские войска начнут атаку на железную дорогу города.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по мосту в Херсоне при помощи ФАБ-3000. На фоне ударов украинские власти объявили в городе эвакуацию. Глава местной областной военной администрации Александр Прокудин призвал жителей переехать в другие районы.