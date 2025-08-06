Сообщение об отправке школьников на опасную патриотическую практику оказалось фейком

Данные об отправке школьников на практику «Крылья Победы» не подтвердились

Распространившееся в сети сообщение о том, что российских школьников отправят на воспитательно-патриотическую практику «Крылья Победы» в Татарстан, является недостоверным.

Были опубликованы фото якобы постановлений министерств образования ряда регионов — в частности, Архангельской области, Чувашии и Удмуртии. В фейковых документах говорится, что старшеклассники либо должны быть застрахованы на случай возможного получения вреда здоровью, либо их родители должны отказаться от претензий в случае получения травм и иных угроз жизни и здоровью детей.

На официальном сайте публикования правовых актов подобных постановлений найти не удалось. Кроме того, не удалось найти никаких упоминаний о трудовой практике «Крылья Победы». Власти ряда регионов также опровергли ее существование. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров назвал документ о воспитательно-патриотической практике фейком. «Данный приказ мною не издавался и не подписывался», — заявил он. В свою очередь, Министерство образования и науки Астраханской области также обратило внимание, что «документ не существует, не издавался, не регистрировался в установленном порядке и не имеет никакой юридической силы». Министр образования и науки РСО-Алания Элла Алибекова тоже указала, что тиражируемый документ — подделка. Никакого приказа об отправлении учащихся на трудовую практику вахтовым методом в Республику Татарстан не существует, подчеркнула чиновница.

В поддельном документе можно отыскать ошибки. Так, например, в одном из пунктов говорится: «Предусмотреть награждение учащихся (...) а также внесение в аттестат соответственной пометки». Вместо «соответственной» следовало использовать слово «соответствующей».

Сообщение об отправке учащихся старших классов на опасную воспитательно-патриотическую трудовую практику не получило широкого распространения в российских СМИ. Ряд изданий опубликовали материалы о опровержением — МК, «Про Астрахань».

Данные об отправке старшеклассников на воспитательно-патриотическую практику «Крылья Победы» в Татарстан являются фейком. Растиражированные в сети документы от имени министров образования регионов официально не публиковались, их подлинность опровергли представители властей. Наконец, практики «Крылья Победы» в России не существует.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».