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10:14, 6 августа 2025Наука и техника

Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО

MWM: ВКС России начали применять целые соединения Су-57 в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной военной операции (СВО) начали применять «целые соединения» истребителей пятого поколения Су-57. Об этом от украинских аналитиков стало известно западному журналу Military Watch Magazine (MWM).

«Целые соединения Су-57 уже были замечены в действии», — приводит издание слова из одного из украинских отчетов.

По данным журнала, выросла и сложность сценариев использования Су-57. Так, теперь один самолет пятого поколения обеспечивает прикрытие, используя дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» Р-77М, в то время как другая пара истребителей наносит удары крылатыми ракетами Х-69 или высокоточными бомбами. «Операции, по-видимому, направлены на отработку вариантов вооружения и проверку новой тактики использования истребителей против хорошо защищенных целей», — говорится в публикации.

MWM отмечает, что, по данным украинских источников, Су-57 могут отрабатывать применение ракет Х-71К, которые особенно трудно обнаруживаются радарами. Также в публикации упоминается и другое оружие Су-57 — ракеты Х-59МК2 и Р-37М.

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Журнал напоминает, что ранее операции ВКС России в ходе СВО проводились меньшим числом Су-57, тогда как теперь использование истребителя значительно расширилось. «Ни одна другая модель истребителей пятого поколения в мире не имела подобного уровня боевых испытаний в течение длительного периода», — говорится в публикации.

Ранее MWM отмечал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 мог получить модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон».

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