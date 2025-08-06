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16:00, 6 августа 2025Ценности

Стилист Лисовец оценил новый стандарт школьной формы в России фразой «вызовет ухмылку»

Стилист Лисовец считает новый стандарт школьной формы в России старомодным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Стилист Владислав Лисовец раскритиковал новую школьную форму, установленную ГОСТом. На эту тему он высказался в разговоре с «Газетой.Ru».

Модный критик оценил новый стандарт школьной формы фразой «вызовет ухмылку и улыбку». Лисовец считает, что форма получилось старомодной. По его мнению, в XXI веке странно рекомендовать мальчикам носить галстук, а девочкам — жабо.

«Школьников хотят сделать элегантными — и это хорошо. Но это откидывает мужской образ в Советский Союз, а женский — в какой-то образ старой девы 50-х годов. Сегодня молодежь вообще выглядит по-другому. У них другие ценности, другая жизнь, другой ритм. Это самое важное — одежда должна быть более легкой», — отметил он.

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По словам собеседника издания, форма не должна вызывать стеснений у детей. «В целом, форма должна быть удобной, комфортной. На мой взгляд, по цвету и крою могло быть более интересно (...) Думаю, что у любого нормального человека, живущего в 2025-м году, эта форма вызовет ухмылку и улыбку. За редким исключением — совсем-совсем взрослых дам и старых дев», — подытожил Лисовец.

Первый в России ГОСТ на школьную форму начал действовать с 1 июля. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова допускала, что школьная форма в России может существенно подорожать после того, как Роскачество введет на нее ГОСТ.

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