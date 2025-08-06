Под Суджей солдаты ВСУ заставили пожилую беженку тащить на руках тело соседки

Солдаты ВСУ заставили пожилую беженку тащить на руках тело соседки около Суджи

Жительница поселка Малая Локня Валентине Ушкаловой пришлось тащить на руках тело соседки, с которой расправились солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). О случившемся под Суджей беженка рассказала «Ленте.ру».

После вторжения в Курскую область украинские военнослужащие пришли в дом к женщине после убийства ее соседки. Командир приказал ей убрать тело, чтобы его не растащили собаки. Валентина отказалась, однако солдат в ответ поднял автомат. «Тогда ляжешь рядом», — пригрозил ей военнослужащий.

Тело 50-летней женщины лежало около бани. От вида погибшей соседки Валентине стало плохо. «Хватит трястись — берись, где удобней», — скомандовал ей солдат. Затем они вдвоем отнесли соседку в баню.

После того, как они закончили, командир произнес: «Молодец. А то пришлось бы вас обеих туда затаскивать».

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские военные полностью смогли освободить в апреле 2025-го. По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, за все время оккупации потерпевшими признали более 14 тысяч мирных жителей.