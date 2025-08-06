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16:38, 6 августа 2025Наука и техника

Акционеры Tesla засудят Илона Маска из-за роботакси

Акционеры Tesla обвинили Маска во лжи из-за запуска роботакси
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Акционеры корпорации Tesla подали в суд на компанию и ее руководителя Илона Маска из-за роботакси. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Несколько акционеров подали иск в федеральный суд США в понедельник. В нем они обвинили Tesla и персонально Илона Маска в ложных заявлениях относительно безопасности беспилотного транспорта. Держатели акций IT-гиганта заявили, что действия Маска наносят урон репутации компании и ведут к снижению ее стоимости на рынке.

Представители акционеров упомянули инциденты, когда беспилотные такси Tesla создавали опасные ситуации на дорогах общего пользования. Также они отметили, что Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) в конце июня начало расследование фактов нарушения правил дорожного движения роботакси.

Журналисты Gizmodo также уличили Илона Маска в обмане акционеров. Они напомнили, что в октябре 2024 года Tesla представила беспилотные автомобили Cybercab, не имеющие руля и педалей. По их мнению, вместо Cybercab компания использует в качестве такси обычные автомобили Tesla, сажает за руль водителей и называет свой сервис беспилотным. В заключение они отметили, что корпорация принципиально не общается с журналистами.

В конце июля Tesla запустила в Сан-Франциско, штат Калифорния, обычное такси вместо беспилотного из-за отсутствия разрешения. В июне роботакси Tesla появилось в Техасе.

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