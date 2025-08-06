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22:19, 6 августа 2025Мир

Трамп рассказал Мерцу об итогах встречи Путина и Уиткоффа

Bild: Трамп рассказал Мерцу об итогах переговоров Путина и Уиткоффа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Joyce N. Boghosian / US White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал канцлеру Германии Фридриху Мерцу об итогах переговоров спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bild.

«Трамп позвонил Мерцу в среду вечером. Он сообщил канцлеру ФРГ, что разговор между Уиткоффом и Путиным был более продуктивным, чем ожидалось», — указано в сообщении.

6 августа состоялись переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле, встреча длилась около трех часов. Среди тем обсуждения были конфликт на Украине и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

Ранее стало известно, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным «уже на следующей неделе». После этого он намерен провести встречу с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским без участия европейских лидеров.

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