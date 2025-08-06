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12:14, 6 августа 2025Россия

Три человека стали жертвами ДТП с автобусом и легковушкой около российского города

Под Псковом столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть жертвы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ПСКОВСКАЯ СВОДКА паи»

Под Псковом столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, три человека стали жертвами ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

Все произошло в Островском районе на 336-м километре дорога Санкт-Петербург — Невель. По предварительным данным, водитель Hyundai i30 выехал на встречку, где столкнулся с автобусом. Водителя и пассажиров легкового автомобиля спасти не удалось.

По словам собеседницы агентства, в автобусе пострадавших нет. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции, добавила она.

Накануне в Дагестане опрокинулся микроавтобус, в котором находились 14 пассажиров. ДТП произошло около села Зубутли-Миатли. Получившим травмы оказали медицинскую помощь.

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