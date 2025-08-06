«Фокус»: Разведка Украины собирает информацию при помощи секс-работниц

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины прибегает к помощи секс-работниц для сбора различных данных. Об этом пишет украинский журнал «Фокус».

«Украинская разведка применяет различные методы сбора информации, в частности, с привлечением женщин, работающих в эскорте и сфере проституции, — говорится в материале. — [Глава ГУР] Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) рассказал, что это нормальная и вполне оправданная практика».

Уточняется, что, по словам Буданова, при помощи этого метода украинской разведке удалось собрать те данные, которые никак бы не получилось собрать с использованием других способов. Глава ГУР Минобороны Украины считает, что мужчины, находясь в расслабленном состоянии, готовы поделиться информацией, которую бы никогда не выдали в обычных обстоятельствах, пишет журнал.

Ранее Буданов назвал реалистичным сценарий прекращения огня до конца 2025 года.